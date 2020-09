Molise, Anas: verniciatura delle gallerie lungo le strade statali in gestione

I lavori verranno effettuati in orario notturno dalle 22 alle 6.00

Al via i lavori di manutenzione biennale per la verniciatura dei piedritti delle gallerie lungo le statali di competenza Anas. I lavori verranno svolti in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00 ed in prossimità dell’area di cantiere saranno istituiti restringimenti e sensi unici alternati al fine di garantire la sicurezza sia per gli operai a lavoro che per l’utenza in transito lungo le statali. I lavori che saranno completati entro il 10 ottobre andranno ad interessare i seguenti tratti: SS 212 Della Val Fortore dal km 64,600 al km 65,800, Gallerie S.Barbato , Macchia Perrillo e Della Gaia; SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 13,100 al km 13,600, Galleria S.Onofrio; SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 15,500 al km 16,150, Galleria Chiauci; SS 650 Di Fondo Valle Trigno dal km 17,400 al km 18,850, Galleria Monte Larussa; SS 709 Tangenziale Di Termoli dal km 4,950 al km 5,650, Galleria Sinarca; SS 709 Tangenziale Di Termoli dal km 9,950 al km 11,650, Galleria Paradiso; SS 710 Tangenziale Est Di Campobasso dal km 7,000 al km 7,600, Galleria in corrispondenza innesto con SS 647 dir b , al km 5,500 circa; SS 748 Di Kalene dal km 5,550 al km 5,950, Galleria Fonte del Lupo; SS 748 Di Kalene dal km 7,950 al km 9,000, Gallerie Fonticelle, Ripa e Ripa 1; SS 87 Var. Falcionina dal km 4,350 al km 4,750, Galleria Falcionina.