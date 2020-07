Molise, Anas: lavori di risanamento della pavimentazione sulla ss747 “Fossaltina”

Continuano i lavori di ripristino della pavimentazione sulla strada statale 747 “Fossaltina” da parte di Anas. I lavori che, si stanno svolgendo in tratti saltuari in entrambe le direzioni, stanno interessando i tratti compresi tra il chilometro 5,700 e il chilometro 15 all’altezza del Comune di Salcito in provincia di Campobasso. Per consentire gli interventi, in alcune fasi lavorative, il transito sarà regolato a senso unico alternato, esclusi i giorni festivi. Il completamento è previsto entro mercoledì 30 settembre.