Molise, Anas: avviati i lavori di ripristino del manto stradale sulla statale 212 bis “Santeliana”

Anas ha avviato gli interventi di ripristino del manto stradale sulla statale 212 Bis “Santeliana”, dal chilometro 0 al chilometro 8,292 in entrambi i sensi di marcia in località Sant’Elia a Pianisi in provincia di Campobasso. Per consentire gli interventi, in alcune fasi lavorative, il transito sarà regolato a senso unico alternato nella fascia oraria dalle 7:30 alle 17:00, esclusi i giorni festivi. Il completamento è previsto per il 30 settembre.