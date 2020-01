Molise alla ribalta nazionale, domani “Unomattina” si collegherà da Altilia

La nostra regione alle 9 su Rai1

Ancora una vetrina nazionale per il Molise che domani mattina, 20 gennaio, sarà protagonista della nota trasmissione di Rai 1 “Unomattina”. Con un collegamento in diretta da Altilia, previsto alle 9.07, il giornalista Francesco Gasparro sarà insieme all’assessore regionale al Turismo, Vincenzo Cotugno: sarà dato ampio spazio al clamore mediatico sulla regione Molise, sui suoi benefici dal punto di vista turistico e sulle bellezze ed eccellenze di una regione tutta da scoprire. In studio, con i conduttori, il noto geologo Mario Tozzi, che sulla geologia del Molise ha basato la sua tesi di laurea.