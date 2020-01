Molise alla ribalta internazionale, ma per Di Pietro «dovrebbe tornare con l’Abruzzo»

Il Molise da giovedì è alla ribalta internazionale, dopo che il New York Times ha inserito la nostra regione tra le mete da visitare nel corso del 2020 (L’ARTICOLO QUI). Tutti i media nazionali hanno ripreso la notizia, tessendo le lodi alla nostra terra (L’ARTICOLO QUI). Numerosi gli articolo sui principali quotidiani nazionali, tra cui una pagina intera dedicata da Il Corriere delle Sera alla “Rivincita del Molise”. Un bell’articolo che si chiude con le dichiarazioni del molisano più famoso d’Italia, il Tonino nazionale. “L’ex magistrato Antonio Di Pietro, invece, – si legge sul CorSera – è tornato a vivere a Montenero di Bisaccia: «Ne sono innamorato, arriva il vento dal mare e vedo i monti della Maiella, ma posso starci perché mi guadagno il pane fuori: se dovessi campare dell’olio che produco, non vivrei. Capisco i giovani che se ne vanno». Una soluzione per far sopravvivere l’amato Molise lui l’avrebbe: «Sono per sole sette o otto regioni, più competitive nel mondo globalizzato: al Molise serve il coraggio di riunificarsi con l’Abruzzo».