Molise Acque, la Campania paga quasi 13 milioni: debito estinto

“Il totale accreditato a Molise Acque da Regione Campania, nel periodo luglio-settembre 2020, è pari a € 12.870.946,94. Il credito era riferito a fatture emesse negli anni 2015-2020. Il debito al 30/06/2020 è estinto”. È quanto rende noto il presidente della Regione Molise.

Termina così nel migliore dei modi per la nostra regione una vicenda che andava avanti da lungo tempo. Negli scorsi mesi, dopo lunghe trattative, e dopo un incontro in Molise con l’assessore al ramo della Regione Campania, si era riusciti finalmente a trovare un accordo.

Nella giornata di oggi, venerdì 11 settembre, il governatore Toma ha fatto sapere che la Campania ha ottemperato ai suoi obblighi e a quanto promesso negli scorsi mesi, versando sul conto corrente di Molise Acque quasi 13 milioni di euro. Estinguendo, in tal modo, il debito al 30 giugno 2020. Una somma importante che va a rimpinguare le casse di Molise Acque.