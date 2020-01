Molise Acque, i verbali saranno resi pubblici

L’annuncio del consigliere De Chirico (M5S): «Lunedì 20 l’audizione in III commissione per far emergere le contraddizioni che vive l’azienda»

CAMPOBASSO. Lunedì prossimo, 20 gennaio, alle 12 è prevista l’audizione in III Commissione del Consiglio di amministrazione di Molise Acque. Lo ha annunciato dal suo profilo social ufficiale il consigliere regionale del Movimento Cinque Stelle, Fabio De Chirico. «Ne abbiamo chiesto la convocazione – si legge ancora nel post – per far emergere le contraddizioni che vive questa azienda con notevoli potenzialità, anche se sommerse da acqua torbida e oscura, e per stimolare un dibattito politico e mediatico attraverso la lettura dei verbali che saranno resi pubblici a beneficio della trasparenza e della comprensione. Ho acceso i riflettori su Molise Acque sin dall’inizio della legislatura e portato atti di indirizzo in aula per coinvolgere Giunta e Consiglieri, quindi gli interrogativi da porre alla sua governance sono numerosi. Un’audizione – si conclude nel post – che comunque sarà preliminare a una richiesta di monotematico che formalizzeremo più avanti».