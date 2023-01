Molise Acque, concorso pubblico per 50 posti a tempo indeterminato

L’azienda speciale regionale ricerca varie figure professionali

E’ stato pubblicato in data odierna, lunedì 16 gennaio, sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise il concorso pubblico per 50 posti a tempo indeterminato presso Molise Acque.

L’Azienda Speciale regionale cerca nello specifico le seguenti figure:

– n. 22 unità con figura professionale “collaboratore tecnico idraulico”;

– n. 10 unità con figura professionale “collaboratore tecnico elettricista”;

– n. 12 unità con figura professionale “collaboratore tecnico turnista”;

– n. 05 unità con figura professionale “coll. tecnico addetto gestione alla qualità dell’acqua”.

– n. 01 unità con figura professionale “operatore tecnico specializzato – addetto al servizio di portineria/centralino

Il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n.50 posti di “Tecnico manutentivo” Area degli operatori esperti– CCNL Comparto Funzioni locali, a tempo part-time 50% (18 ore settimanali) ed indeterminato di cui n. 25 posti riservati al personale in servizio con contratto a tempo determinato presso l’Azienda Speciale Regionale Molise Acque e n. 1 riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.