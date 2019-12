Molise, 16 prodotti nel nuovo Atlante Qualivita di Treccani

Bellanova: «Massimo impegno per le DOP IGP, simbolo del successo del made in Italy»

REDAZIONE

Presentato a Roma l’Atlante Qualivita-I prodotti agroalimentari e vitivinicoli italianiDOP IGP STG – Le bevande spiritose italiane IG, con l’intervento della Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova, del Coordinatore S&D ComAgri del Parlamento europeoPaolo De Castro e le relazioni di Cesare Mazzetti Presidente Fondazione Qualivita, Riccardo Ricci Curbastro Presidente Federdoc, Cesare Baldrighi Presidente OriGIn Italia, Massimo Bray Direttore generale Istituto della Enciclopedia Italiana e Mauro Rosati Direttore Fondazione Qualivita.

L’opera rappresenta una fotografia del panorama agroalimentare di qualità nazionale a Indicazione Geografica a cui il Molise contribuiscecon un totale di 16 prodotti DOP, IGP, STG e bevande spiritose IG tutelati e riconosciuti dall’UE.I prodotti molisani sono equamente distribuiti nel comparto Food e Wine, dove in quest’ultimo ritroviamo denominazioni di origine protetta come Biferno DOP, Pentro di Isernia DOP, Tintilia del Molise DOP e Rotae IGP. Nel paniere dei prodotti della gastronomia, troviamo l’Olio Extravergine d’oliva Molise DOP, che la storia elegge uno dei grandi oli d’Italia.

Per la prima volta, Treccani accoglie la cultura delle Indicazioni Geografiche e dei prodotti tipici italiani all’interno del corpus delle sue opere con la pubblicazione della decima edizione dell’Atlante Qualivita, il primo e unico volume a livello europeo dedicato alle produzioni certificate. Un riferimento “enciclopedico” realizzatoda Fondazione Qualivita, in collaborazione con OriGIn Italia e Federdoc, peraffermare il ruolo delle filiere italiane di qualità come elementodella cultura nazionale, a fianco di un inestimabile valore economico per il Paese.

L’Atlante Qualivita si pone comesintesi profonda di una ricchezza variegata grazie a 860 schede prodotto,suddivisein tre sezioni: prodotti agroalimentari (299 schede), prodotti vitivinicoli (526 schede)ebevande spiritose (35 schede realizzate in collaborazione con Assodistil), che descrivono dettagliatamente ognuna delle eccellenze italiane tutelate come Indicazione Geografica, attraverso informazioni su metodo di lavorazione, storia, normative, caratteristiche nutrizionali e organolettiche dei prodotti stessi. Un rinnovato strumento di conoscenza destinato agli italiani, da sempre predisposti ad essere consumatori consapevoli e attenti ai concetti di autenticità ed origine.

Un valore culturale, quello dei prodotti DOP e IGP, testimoniato anche dalle strette connessioni con alcuni riconoscimenti in Italia dell’UNESCO. Tra questi, i patrimoni culturali immateriali quali “La dieta mediterranea” (2013), “L’arte del pizzaiuolo napoletano” (2014), “La coltivazione della vite ad alberello di Pantelleria” (2014), “L’arte dei muretti a secco” (2018) e i siti del patrimonio mondiale culturale e naturale quali“Val d’Orcia” (2004), “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” (2014) e “Colline del Prosecco di Coneglianoe Valdobbiadene” (2019).

Un patrimonio inestimabile, quello delle Indicazioni Geografiche italiane, che emerge anche dalle indagini realizzate da Ismea e Qualivita che hanno mappato oltre 600 Risorse Culturali – dai Beni architettonici e artistici fino alle opere letterarie – più di 200 Eventi e 150 Itinerari tutti legati alle produzioni DOP IGP.