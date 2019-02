‘MolisanuM’, il nuovo percorso formativo della ‘Scuola del Gusto’

REDAZIONE TERMOLI

Dopo ben sei edizioni della ‘Scuola del gusto’ che hanno visto protagoniste le filiere delle principali produzioni agroalimentari del Molise, anche quest’anno, presso l’Istituto Tecnico Agrario di Larino parte un nuovo percorso formativo dove il tema centrale è ‘cibo e salute’. “MolisanuM”, il nuovo slogan coniato per l’occasione è un viaggio all’interno del mondo della salute legata all’alimentazione e che porterà alla conoscenza delle varie problematiche legate al cibo, a partire dagli aspetti etici, passando per quelli metabolici, nutrizionali, fino al rapporto con il cibo stesso. Sicuramente non mancheranno i principi della dieta mediterranea, cosi come l’adattamento genetico agli alimenti, gli aspetti microbiologici e gli aspetti legati alla Medicina e Chirurgia. Protagonisti di questa giornata sono stati i Borghi della Salute e l’azienda Bigroup di Bagnoli del Trigno. Illustri gli interventi dei relatori a partire da Marco Tagliaferri, Giampaolo Colavita, Maurizio Gasperi, Giovani Occhionero e Giovanni Fabrizio.