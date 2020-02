Molisano ubriaco distrugge il gazebo di un’area di servizio a Rimini

L’uomo è stato rintracciato dai carabinieri nei pressi della stazione ferroviaria

Un uomo di Campobasso, dopo aver fatto il pieno di alcol, ha ben pensato di danneggiare un gazebo di una stazione di servizio a Rimini. L’episodio, per la precisione, è avvenuto presso l’area Repsol in via Jano Planco. Il campobassano, dopo aver danneggiato un gazebo, come se nulla fosse, si è allontanato facendo perdere le proprie tracce. I titolari dell’area hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine: e così i carabinieri si sono messi sulle tracce del campobassano, rintracciato poco dopo nei pressi della stazione ferroviaria. L’uomo è stato denunciato per danneggiamento.