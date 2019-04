Molisano scopre pianeta più vicino al nostro sistema solare

CARLO DE LISIO

Al solito le buone notizie relative alla cultura e alle capacità dei campobassani vengono da quelli che sono ormai lontani con il corpo e lo spirito da questa “isola infelice”. Mentre qui ci si continua a baloccare con ogni sorta di “circenses”, i giovani migliori, costretti ad andare a procurarsi altrove il “panem”, e spesso la gloria, in lontanissimi posti del pianeta, restano del tutto ignorati nelle loro splendide imprese dalla totalità dei loro ex concittadini.

Campobasso “rischia” infatti di finire, immeritatamente, nella storia dei futuri millenni dell’astronomia (e dell’astronautica fantascientifica) per aver dato i natali allo scopritore del pianeta extrasolare più vicino al nostro. Fabio Del Sordo, astrofisico appena quarantenne, che ha iniziato i suoi studi scientifici al Liceo “Romita” della nostra città per poi andare a laurearsi a Pisa a pieni voti e a specializzarsi al Nordic di Stoccolma, con un passato di ricercatore a Parigi e a YALE, in Connecticut, ed oggi all’Università di Creta (ma con continui spostamenti in varie altre parti del mondo per inseguire una irrequieta passione per la conoscenza), ha dato notizia, insieme al collega Mario Damasso, dell’Osservatorio Astrofisico di Torino (per una felice coincidenza è quello fondato agli inizi del ‘900, a Pino Torinese, dal molisano Giovanni Boccardi) della scoperta nel sistema della stella Proxima Centauri (la più vicina al Sistema Solare) di un secondo pianeta, con massa sei volte quella della Terra e orbitante, con una rivoluzione di 1900 giorni, molto più lontano dalla sua stella di quello più piccolo già scoperto tre anni orsono e denominato “Proxima b”.

Il nuovo pianeta – provvisoriamente chiamato “Proxima c” – essendo più vicino a noi e con massa molto grande si presterebbe ad essere più facilmente studiato dell’altro con luce riflessa (cioè con i potentissimi telescopi ottici spaziali), invece che con il sistema della misura delle oscillazioni indotte sulla stella intorno a cui orbitano, che è il sistema oggi usato per la ricerca dei pianeti extrasolari, ma che è ovviamente affetto da notevoli imprecisioni ed abbisogna quindi di lunghissime e molteplici misurazioni, ripetute in lunghi archi temporali e da più luoghi. E’ questo quindi il motivo della “cautela” con la quale i due ricercatori, malgrado ben due anni di osservazioni e misure (una sessantina in più di quelle già fatte per “Proxima b”) hanno dato la notizia nel corso dell’annuale Breaktrough Discuss, un convegno interdisciplinare di assoluto prestigio (tra l’altro sostenuto dal notissimo astrofisico Stephen Hawking), finanziato privatamente dal multimiliardario Yuri Milner. Notizia subito ripresa il 12 aprile scorso da Lee Billings su Scientific American, che quindi potrebbe comparire anche in Italia sul prossimo numero de “Le Scienze”.

La “cautela”, più volte sottolineata da Fabio, tipica dei veri ricercatori che non inseguono facili scoop mediatici, potrà essere superata già tra alcuni mesi dalle osservazioni del satellite Gaia dell’Agenzia Spaziale Europea che sta appunto monitorando le oscillazioni di gran parte delle stelle della Via Lattea e quindi anche di Proxima Centauri. Ma la prova conclusiva, corredata dagli stupefacenti particolari che per ora sono solo immaginabili, potrà aversi solo con le osservazioni che si potranno fare con gli studi di follow-up fatti dai costruendi osservatori spaziali (James Webb della NASA e il successivo Wide-Field Infrared Survey Telescope). Per ora accontentiamoci, con “cautela”, delle elaborazioni fatte dal nostro Del Sordo e da Damasso sui dati forniti dallo strumento HARPS dell’Osservatorio Australe-Europeo di La Silla in Cile e riguardanti le misure di oscillazioni di Proxima Centauri: dall’intensità delle oscillazioni può ricavarsi la massa approssimativa del pianeta, mentre dal periodo di oscillazione si calcola il tempo dell’orbita.

In inciso va ricordato che Proxima Centauri è la stella più vicina alla Terra dopo il nostro Sole (dista poco più di 4,2 anni luce) fa parte della Costellazione del Centauro (la cui stella più brillante e visibile ad occhio nudo è però Alfa Centauri), non è visibile ad occhio nudo essendo una nana rossa con luminosità poco più di un millesimo di quella del Sole e che quindi questo secondo suo pianeta, sebbene più grande e pesante della Terra, orbitando ad una distanza una volta e mezza di quella Sole-Terra, sarebbe freddissimo ed inabitabile. Un maligno ha già detto, con un’ironica iperbole cattivissima, “Un po’ come… Campobasso”.