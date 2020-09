Molisano sbarca a Lampedusa sul gommone insieme ai migranti, è giallo

La storia è stata raccontata dalla giornalista di Rai News 24 Angela Caponnetto

A raccontare la storia, certamente particolare, è stata la giornalista di Rai News 24 Angela Caponnetto. Un molisano, isernino per la precisione, sarebbe sbarcato nei giorni scorsi a Lampedusa insieme ad un gruppo di migranti su un barchino. L’uomo non avrebbe fornito spiegazioni “ragionevoli” sul suo viaggio e pertanto la storia si è tinta di giallo. La storia, che riportiamo di seguito, come detto, è stata raccontata da Angela Caponnetto sul proprio profilo social.

“Altro che gattini e cagnolini! Niente ormai stupisce più agli sbarchi a Lampedusa dove il 20 settembre scorso poliziotti e operatori restano a bocca aperta quando ad uno dei continui sbarchi un uomo sceso da un barchino, con una quindicina di tunisini a bordo, presenta passaporto italiano. Cappellino, maglietta, jeans: età circa 40 anni, l’uomo ha un regolare documento di identità. Ma non è né subsahariano (e quello è ben visibile dalla fisionomia) né nordafricano. L’uomo è italianissimo: per la precisione molisano di Isernia senza neanche un lontano parente africano. La notizia che mi viene confermata da riservate fonti investigative, resta top secret. Nessuno a Lampedusa (a parte chi lo ha ricevuto allo sbarco e gli investigatori) pare saperne niente. Anche perché l’uomo – negativo al Covid test – essendo a tutti gli effetti “regolare” non può essere trattenuto e viene lasciato libero di andare dove gli pare. La prima ipotesi di un giornalista “infiltrato” cade immediatamente. La notizia sarebbe stata infatti spiattellata ai quattro venti: invece sulla storia dell’italiano sbarcato da un barchino dei migranti cala un silenzio tombale. Dalle poche informazioni recuperate, riusciamo a sapere che ai poliziotti che gli hanno chiesto perché ha lasciato la Tunisia da migrante con i migranti, avrebbe risposto: “Perché per il Covid non mi facevano partire dalla Tunisia”. Risposta inverosimile che ovviamente non convince chi ora si sta occupando di capire chi diavolo è il singolare soggetto e perché è salito su quel barcone. C’è chi dice sia stato lui a organizzare e a pagare quel viaggio per portare via dalla Tunisia un gruppo di cari amici che altrimenti non sarebbero potuti partire. Una sorta di “atto d’amore” che a dire il vero lascia piuttosto scettici.Di certo c’è che, dopo lo sbarco di una donna Ucraina con il sedicente fidanzato tunisino, lo sbarco del nostro connazionale è un caso più unico che raro sul quale si dovrebbe indagare. Se non fosse un trafficante lui stesso, quanto vorrei poter parlare con questo signore per capire come gli è venuto in mente e perché ha attraversato il mare da legale con gli “illegali”.

Foto di repertorio