Molisano muore in spiaggia a Marina Sveva

Si tratta di un 65enne di Isernia, dalle prime informazione sembra stroncato da un malore improvviso su una spiaggia di Montenero di Bisaccia. Inutili i tentativi di rianimarlo

Ha accusato un malore improvviso e a nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari del 118 prontamente accordi sul posto.

È morto così un 65enne di Isernia al mare a Montenero di Bisaccia, sulla spiaggia di un camping, il Maronda, località dove numerose famiglie isernine hanno anche case per le vacanze. Per ora il nome del deceduto non è stato ancora reso noto.

SEGUONO AGGIORNAMENTI