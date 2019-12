Molisano il nuovo ambasciatore italiano in India

Un diplomatico isernino, Vincenzo De Luca, è il nuovo ambasciatore italiano in India.

Un incarico di assoluto prestigio che arriva al culmine di una carriera costellata di successi per il diplomatico nato a Isernia, figlio di una docente del Fascitelli e fratello di un magistrato. L’India, in ordine di grandezza, dopo la Cina, è il Paese più popolato del mondo e ospita importanti aziende e interessi Italia. Per cui si tratta di un incarico di assoluto rilievo. Gli auguri del Quuotidiano del Molise al nuovo ambasciatore Italiano in India.