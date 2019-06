Molisano Centrale, Facciolla: «La realizzazione dell’opera è merito di Frattura»

I lavori sono stati sbloccati grazie al governo Frattura con delibera CIPE n. 21 del 1° maggio 2016, in G. U. del 7 marzo 2017, che approvava, con prescrizioni, la seconda perizia di variante localizzativa dell’intervento “Acquedotto Molisano Centrale ed interconnessione con lo schema Basso Molise” per un importo di

Dopo l’emergenza idrica verificatasi in Basso Molise, causata dal malfunzionamento del potabilizzatore dell’impianto della Diga del Liscione, è entrato in funzione per la prima volta, come noto, l’Acquedotto Molisano Centrale, seppur a scartamento ridotto. L’ex assessore regionale Vittorino Facciolla ha voluto ricordare come la realizzazione dell’opera sia stata voluta dalm governo Frattura. «Toma inaugura il Molisano centrale, il presidente di Molise acque ne apre, al minimo, i rubinetti. Nessuno però – ha commentato il consigliere del Pd Vittorino Facciolla – deve dimenticare che la realizzazione dell’opera ha un nome ed un cognome: Paolo Frattura.

82.762.161,24 euro, IVA inclusa. Opere completate al 98% al 31.12.2017. Quasi un anno fa (agosto 2018) il neo eletto presidente Toma, nel corso di una memorabile parata mediatica, aprì il rubinetto del Molisano Centrale garantendo che entro Natale tutti i bassomolisani avrebbero avuto l’acqua del Matese. Ma non ci fu nessun regalo di Natale e la mancanza d’acqua continua ad essere oggetto di cronaca.

Lunedì, poi, improvvisamente o casualmente, immediatamente dopo il deposito di una mia interpellanza urgente, ecco che tornano puntuali gli annunci, le promesse, le dichiarazioni di aperture di rubinetti. Io non posso che essere lieto della soluzione di un problema atavico ma è lecito porsi qualche domanda: il Molisano centrale è definitavamente in funzione? La carenza d’acqua in Basso Molise è risolta? Se è così il mio grazie va a Paolo Frattura che per primo ha sbloccato e indicato la via della soluzione del problema e poi in ultimo al presidente Toma – ha concluso Facciolla – che ha aperto il rubinetto».