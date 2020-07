Molisano aggredito perché gay, Campobasso contro l’omotransfobia

La mozione dei gruppi Pd e Sinistra

Dopo il brutale episodio di pestaggio accaduto nella notte fra il 25 e 26 giugno 2020, a Pescara, ai danni di un ragazzo molisano e visto che il pestaggio è stato eseguito per “punire” il giovane in questione, “colpevole”, agli occhi degli aggressori, per il suo essere omosessuale (passeggiava, mano nella mano, con il compagno); tenuto conto che nello Statuto comunale della Città di Campobasso c’è, alla luce dei principi ispiratori, una chiara e netta condanna di ogni forma di discriminazione e di ogni forma di violenza e/o prevaricazione; considerato che le istituzioni hanno il compito di contrastare le discriminazioni, anche attraverso attività di sensibilizzazione della popolazione; tenuto conto che l’omotransfobia è espressione di ignoranza, discriminazione e, troppo spesso, sfocia in violenza (morale e fisica); tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale di Campobasso esprimesolidarietà nei confronti del ragazzo molisano oggetto di una violenza cieca ed abietta e di tutto coloro che, per ragioni legate all’orientamento sessuale, continuano ad essere vittime di violenza fisica, verbale e psicologica. Dichiara Campobasso città libera da ogni forma di discriminazione, compresa quella legata all’ orientamento sessuale e condanna senza appello qualunque atto di “omotransbifobia”. Impegna sindaco e giunta nei confronti della Regione e del Governo, di concerto con le associazioni Lgbtq+, per accelerare la stesura e l’approvazione di una legge contro l’omotransfobia; dispone che il Comune di Campobasso si costituisca parte civile contro le aggressioni omofobe e impegna sindaco e giunta ad aderire alla rete degli enti locali contro le discriminazioni Re.A.Dy.