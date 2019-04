Molisano 24enne ricercato in Australia, accusato dalla Polizia per traffico di droga

VENAFRO

Le autorità australiane stanno facendo appello sui mezzi di comunicazione pubblici per localizzare Antonio D’Amico, 24 anni, italiano di Venafro, proveniente dalla periferia orientale di Sydney. Antonio D’Amico è ricercato dalla polizia australiana per l’importazione di droga ed è descritto come di aspetto mediorientale con occhi castani e capelli neri. Potrebbe trovarsi in compagnia di una donna di 22 anni e viaggiare in una Toyota Camry Altise bianca.