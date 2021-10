Molisanità impugna il Pos: “E’ dannoso e lesivo per tutta la sanità molisana”

C’è un nuovo capitolo nella kermesse che sta riguardando il nuovo Programma Operativo Sanitario. “Questa mattina, lunedì 11 ottobre 2021, il comitato MoliSaniTà L113 ha dato mandato allo studio Iacovino & Associati per impugnare il nuovo POS (Programma Operativo Straordinario) in quanto si ritiene dannoso e lesivo per tutta l’organizzazione sanitaria molisana ma, soprattutto, per il basso Molise”. E’ quanto affermato dalle rappresentanti Cinzia Ferrante, Debora Staniscia ed Alessandra Di Pasquale. “Abbiamo temporeggiato finora, in quanto speranzose di un valido confronto o, per lo meno, di valide proposte per modificare il Piano nelle parti più controverse e lacunose ma, purtroppo, ciò non è avvenuto ed è per questo motivo che, unanime, abbiamo deciso (come per il punto nascite), d’impugnare questo decreto avanti la legge”.