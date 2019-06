Molisani super longevi, auguri a nonna Maria che compie 108 anni

REDAZIONE

ISERNIA

Un traguardo davvero eccezionale per Maria Bevilacqua, la nonnina originaria di Rionero Sannitico che nei giorni scorsi ha spento ben 108 candeline, diventando, di fatto, una delle donne più anziane al mondo. La simpatica signora attualmente vive a Volturara Irpina dove, circondata dall’affetto dei suoi familiari, ha festeggiato l’ambito traguardo. Il sindaco del centro campano, Marino Sarlo, l’ha omaggiata con una targa ricordo. Maria Bevilacqua, come detto, è molisana di nascita. Nata a Rionero Sannitico nel 1911. Sposata con Michele, rimane vedova a soli 33 anni. Il marito, infatti, non ritorna dalla Campagna di Russia dove è risultato disperso. Da sola cresce ed educa i suoi tre figli, Armando, Diletta e Serafino.