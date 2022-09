Molisani popolo di centenari, il signor Michele è l’anziano più longevo: oggi spegne 109 candeline

Il sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante: la tua ‘lunga giovinezza’ è per la nostra Comunità motivo di orgoglio

“Caro Michele, con vivo piacere ti porgo gli auguri più sentiti e sinceri dell’amministrazione comunale e i miei personali per il tuo 109^ compleanno”.

E’ l’incipit del post pubblicato su facebook dal sindaco di San Giuliano di Puglia, Giuseppe Ferrante, per l’importante traguardo raggiunto da un suo concittadino.

“Pensando ai tuoi 109 anni provo emozione perché hai superato anni tristi e felici di un secolo della storia italiana, hai vissuto in un epoca in cui erano richieste fatiche e sacrifici. Oggi sei circondato dall’amore e dalle cure dei tuoi cari e trasmetti ai giovani un prezioso bagaglio di tradizioni e di valori culturali che sono alla base della nostra comunità. La tua ‘lunga giovinezza’ è per la nostra Comunità motivo di orgoglio”.

Al signor Michele un augurio speciale anche da tutta la redazione del Quotidiano del Molise.

FOTO: pagina facebook Peppe Ferrante