Molisani nel mondo, nominato il nuovo Consiglio

Avrà la funzione di suggerire proposte alla giunta regionale e promuovere studi e iniziative per i corregionali all’estero

CAMPOBASSO. Con decreto del presidente della Giunta regionale, è stato nominato il nuovo Consiglio dei molisani del mondo. La speciale consulta, disciplinata dalla legge regionale numero 12 della Regione Molise, da tempo non vedeva rinnovate le sue cariche. Il presidente Toma ha provveduto alla nomina dei componenti che rappresentano le numerose Associazioni dislocate in tutto il mondo. Soddisfatto l’assessore regionale Vincenzo Cotugno per la composizione del nuovo Consiglio dei molisani nel mondo, che avrà il compito di suggerire proposte alla giunta regionale, promuovere studi e iniziative inerenti al fenomeno dell’immigrazione molisana, formulare proposte in ordine alle iniziative culturali, promozionali e professionali a favore dei corregionali all’estero.

«Il decreto del presidente Toma ridà pulso al Consiglio dei molisani nel mondo – ha affermato l’assessore delegato, Vincenzo Cotugno – il legame con i nostri corregionali non è mai stato spezzato e la nostra volontà è quella di rinsaldarlo nel prossimo futuro, affinché i nostri corregionali all’estero possano partecipare attivamente all’organizzazione di eventi ed alla promozione della nostra cultura in tutto il mondo. Ai nuovi consiglieri auguro un buon lavoro ed un felice 2020; a primavera l’insediamento del nuovo Consiglio con una grande manifestazione nel nostro Molise».

Fanno parte di diritto del Consiglio, l’assessore delegato ai rapporti con i molisani nel mondo, Vincenzo Cotugno; il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone; Il rappresentante dell’Unimol, Claudio Colombo, dell’Anci Molise, Pompilio Sciulli, dei sindacati confederali, Maria Francese, dei Patronati locali, Antonietta Turro.

In rappresentanza delle associazioni dei molisani nel mondo sono stati nominati consiglieri: per l’Argentina Armando Manzo, Pedro Pablo Iaizzo, Guglielmo Pablo Ialea, Chiara Panzillo, Maria Marinelli, Massimiliano Manzo; per il Venezuela Domenica Miozzi, Marystella Francischiello; per il Brasile Angela Maria Perrella; per il Canada Bambino Gianfrancesco, Paolo Siriaco, Angelo Persichilli, Cassandra Marsillo; per gli USA Alfredo Brunetti, Carmine Berardi; per l’Australia Palmina La Frenais, Nicola Sorella, Stephanie Maglieri, Carmen Di Re; per l’Europa Angelo Bernardini, Andrew Antenucci, Fabrizio Verrecchia, Salvatore Sale; per l’Italia Antonio D’Ambrosio e Carmen Perrella. I consiglieri rimarranno in carica fino alla prossima legislatura regionale.