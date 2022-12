Molisani ‘influenti’, ecco chi sono e qual è la loro popolarità sui social

E’ Roberto Colella, giornalista ed esperto di turismo, a stilare in un suo post su facebook una breve classifica dei giovani molisani più influenti sui social nel 2022.

Più che una classifica, in realtà, è un podio. A conquistare il primo posto è Stefano Cicchini, social media manager di Velvet. Il giovane termolese che si occupa di turismo ha sfondato il tetto dei 200mila followers, toccando per la precisione quota 220mila.

Al secondo posto Ginevra Ferro, giovanissima e star di TikTok. Diciannove anni, studentessa, con i suoi contenuti pubblicati è riuscita ad accaparrarsi il pubblico dei ragazzi, ma non solo. La seguono 121mila persone.

Terza Erika Barbato, campobassana da anni trapiantata a Milano, di professione fashion blogger: su Instagram 105mila persone hanno deciso di seguirla.

Photo credit: pagine fb Cicchini, Ferro e Barbato