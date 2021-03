“MoliSani”, il progetto di ricerca del Neuromed sulla trasmissione scientifica “Leonardo” (VIDEO)

Approda sulla Rai il progetto di ricerca scientifica “MoliSani” dell’istituto Neuromed di Pozzilli. Si tratta dei risultati della ricerca guidata dal presidente, prof. de Gaetano, che ha raccolto e studiato il DNA di migliaia di molisani per capire i collegamenti tra le abitudini alimentari e le relative conseguenze sull’aspettativa di vita dei nostri corregionali. Il progetto è stato illustrato, il dallo stesso de Gaetano e dalla responsabile del dipartimento Neuromed della ricerca, nel corso di un servizio andato in onda su “Leonardo”, la trasmissione scientifica quotidiana della Rai, che va in onda tutti i giorni, dopo il Tg3 nazionale delle 14,20. Una eccezionale vetrina scientifica per l’istituto di ricerca molisano che ogni giorno attira l’attenzione degli organi d’informazione italiani e Internazionali.