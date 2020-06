Italiani e molisani in Argentina. Rappresentano il maggior numero di emigrati italiani all’estero. Oggi siamo con Leandro Santillo, figlio e nipote di molisani che da Toro 60 anni fa si trasferirono in Buenos Aires. Lui è un italiano di successo, Impiegato in banca, operatore finanziario. Con lui abbiamo cercato di capire come si vive questa emergenza sanitaria in quello che, al di fuori della stessa Italia, è il paese che annovera il maggior numero di italiani all’estero.