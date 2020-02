Molisani all’estero ai tempi del coronavirus tra discriminazioni e fake news

Italiani? Tutti potenziali veicoli di coronavirus!!: «Qui non possono entrare… ». Un divieto drastico, quello applicato (anche) in Europa sull’onda emotiva delle notizie sull’epidemia che arrivano dal nostro Paese.

Fake news? No, tutto vero, ce lo raccontano alcuni studenti molisani (assieme ad altri italiani) che da un mese a questa parte vivono in nazioni della Ue per studiare all’università. E, perché no? Contribuire all’economia di paesi europei che non brillano certo per virtuosità.



Eppure accade e le conseguenze non sono certo edificanti. Ecco a che punto sono arrivati gli italiani (e i molisani) all’estero. La paura per il diffondersi del coronavirus sta provocando una serie di episodi che nulla hanno a che fare con il contagio, ma che rientrano più banalmente in episodi di razzismo. Insulti, divieti ed episodi di discriminazione sono purtroppo ormai all’ordine del giorno.



Ovviamente, per dovere d’informazione, le presunte discriminazioni di cui stiamo parlando hanno anche loro un perché. Gli studenti italiani (e molisani) all’estero sono sottoposti alla stessa normativa che vige in Italia. Se qualcuno fra loro è giunto nel paese in un periodo di tempo compreso nelle ultime due settimane, per almeno 14 giorni resta comprensibilmente in una sorta di quarantena.