Molisani a Malta e Dubai fermi causa Covid

Malta e Dubai, come non conoscere queste due mete turistiche internazionali! Purtroppo le notizie che si rincorrono nelle ultime ore dicono che ci sono centinaia di italiani bloccati, causa Covid nelle due località turistiche. E fra questi (non si sa se contagiati o meno) , sia a Dubai che Malta pare ci siano anche molisani che stanno cercando di rientrare in Italia. Stando a quanto riferiscono agenzie di stampa sono 270 gli Studenti italiani bloccati a Dubai. 200 di loro sono positivi al test Covid. Sono partiti lo scorso 30 giugno per un viaggio studio con un un tour operator specializzato in turismo studentesco. Attualmente, i giovani si trovano all’interno del campus dove hanno alloggiato per la vacanza studio. Le autorità locali hanno disposto l’isolamento dei positivi, ma hanno obbligato tutti alla quarantena, impedendone il rimpatrio.

Sono circa 1.150 gli italiani bloccati all’estero, perché risultati positivi o entrati in stretto contatto con un contagiato da Covid-19. I numeri sono in continuo aggiornamento, ma per ora Malta e Dubai sono i due scenari su cui si lavora con più urgenza.

A proposito: l’Autorità per il turismo di Malta sta organizzando voli per rimpatriare gli studenti provenienti da Italia, Germania, Spagna e Francia rimasti bloccati sull’isola dopo che il governo della Valletta ha chiuso le scuole d’inglese a causa della pandemia di Covid-19. Lo ha riferito Times of Malta, citando un portavoce, sottolineando che non è chiaro chi pagherà i viaggi, quando questi avverranno e come saranno gli iter sulla base della positività o negatività riscontrata durante la quarantena.

A Dubai, invece, i casi di connazionali in quarantena sono saliti a 500, di cui oltre 230 positivi: sono studenti in vacanza studio, ma non solo.