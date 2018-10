Molisane quasi a secco: solo un punticino per i Lupi (FOTO E VIDEO)

REDAZIONE SPORTIVA

Una giornata storta, l’ottava di campionato, per le tre squadre molisane di serie D. Un pari senza reti in casa per il Campobasso che è costretto ad accontentarsi del punticino contro la Savignanese. Un primo tempo accettabile per i rossoblù che sfiorano il gol con Improta e Cogliati ma dopo la mezz’ora nuovo calo fisico che fa guadagnare metri e coraggio ai romagnoli. Che infatti nella ripresa vanno almeno due volte a un passo dal vantaggio che non giunge solo per questione di centimetri. Non si dà dunque continuità alla vittoria di Isernia ma arriva comunque il quarto risultato utile di fila (tre pareggi e un successo).

Perde l’Olympia Agnonese, di misura, nella sua prima gara all’Acquasantianni di Trivento. La capolista Matelica riesce a passare grazie alle reti realizzate da Melandri e da Fioretti su calcio di rigore. Nella ripresa la rete che ridà speranza ai padroni di casa ad opera di Gentile. Ma il risultato non cambia più. Sconfitta pesante, infine, per l’Isernia che ne prende tre sul campo del Notaresco: Bontà, Manari e Moretti “regolano” la pratica biancoceleste.