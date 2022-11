Molisana picchiata selvaggiamente, arrestato il compagno

Entrambi di un paese dell’hinterland di Campobasso: l’episodio di violenza è successo in Francia dove la donna si trovava per un progetto Erasmus

Calci, pugni, botte da orbi e violenza inaudita. Vittima della furia dell’ennesimo orco un’insegnante residente in un paese dell’hinterland di Campobasso che si trovava in Francia per partecipare ad un progetto Erasmus. Con lei, Oltralpe, anche il compagno che la notte tra martedì e mercoledì scorsi l’ha massacrata di botte. Per fortuna le urla e i forti rumori provenienti dalla camera dell’hotel dove i due si trovavano hanno richiamato l’attenzione di alcune persone che soggiornavano nelle stanze accanto. Immediato l’arrivo della Polizia francese che ha tratto in arresto l’uomo. La donna, dopo essere stata sottoposta alle cure mediche presso un ospedale del posto, nei giorni successivi ha fatto ritorno in Molise.

L’uomo, molto più giovane di lei, con precedenti di violenza, aveva voluto accompagnarla nel viaggio in Francia. E proprio la notte prima del 25 novembre, giornata dedicata in Italia alle celebrazioni contro la violenza sulle donne, ha pensato bene di massacrarla di botte.

L’uomo, dello stesso paese della vittima, sarebbe stato giudicato per direttissima e si trova in carcere in Francia. L’insegnante, a cui sono state inferte ferite pesanti, è tornata a casa dove sta trascorrendo una convalescenza sicuramente poco serena. dim

Foto archivio