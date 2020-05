Molisana, musicista di fama internazionale:«Ecco come vivo la pandemia in Messico»

Maripina Paolella, flautista di fama internazionale, vive in Messico dove si è stabilita molti anni fa. Ma fino ai suoi 18 anni ha vissuto a Campobasso (città di origine di sua mamma) dove si è prima diplomata al Conservatorio Perosi (che ha visto nascere) per poi andarsi a perfezionare prima a Firenze e poi al Dams di Bologna.

Oggi è una artista affermata e fa tour mondiali con la sua Ensable, senza mai dimenticare le sue origini molisane. Con lei abbiamo voluto a lungo conversare in questa videointervista per capire come sta vivendo questa situazione di emergenza sanitaria in Messico e quali sono le differenze con il nostro Paese. «Qui il Governo dice di essere preparato alla pandemia, ma secondo me non è vero. Ognuno di noi ha un’assicurazione privata sullo stile statunitense. In giro si vede moltissima gente che non mette le mascherine. Io sono riuscita a farne una scorta due mesi fa quando già sentivo attraverso Rai International quello che stava succedendo in Italia…. I miei ricordi di Campobasso sono legati a mia nonna, che mi ha fatto vivere un’infanzia e un’adolescenza bellissima».

Ma lasciamo che sia lei stessa a raccontarci i suoi ricordi, le sue speranze per il futuro.