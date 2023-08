Molisan, il nuovo inno di Calciocavallo feat Nesho

Uno spaccato sul Molise geuino, verace ma soprattutto vero. E’ quello a cui – oramai da un pezzo – ci hanno abituato i ragazzi di Calciocavallo Fc che, anche in quest’estate 2023, sono tornati sulla piazza con un altro pezzo bomba. “Molisan”, in collaborazione con Nesho, è un vero inno alle mille sfaccettature e peculiarità di una regione che fa della diversità, dei suoi centrotrenta e rotti comuni, la vera forza. In realtà il brano prende in prestito il ritmo di Napulitan, di Jovine feat O’ Zulu (per anni frontam dei 99 Posse).

In ‘Molisan’ si passa da Campobasso a Isernia, alla costa con Termoli e Campomarino, arrivando all’area Matesina. Guai a dimenticare Larino, Trivento, l’Alto Molise e… tutti i piccoli centri del Molise. Ma non ci dilunghiamo oltre, lasciandovi gustare il pezzo, come al solito divertente e irriverente.

Video: pagina fb Calciocavallo Fc Molise