“Molis3SenzaSostanze Stupefacenti”, Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti

Cerimonia di premiazione delle scuole partecipanti

È in programma il 27 ottobre alle 9:30 nell’Auditorium della “Ex Gil” di Campobasso la cerimonia di premiazione del Concorso “Molis3SenzaSostanzeStupefacenti”promosso dall’Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, Procura della Repubblica e Ufficio Scolastico Regionale e rivolto agli studenti delle classi III delle scuole secondarie di I grado e agli studenti delle scuole secondarie di II grado della provincia di Campobasso per l’anno scolastico 2020/2021.

Lo scopo del Concorso è di sensibilizzare gli studentialla partecipazione attiva e ad un impegno sociale verso la comunità come attori principali nella battaglia per la prevenzione delle tossicodipendenze. Gli alunni sono stati invitati a realizzare dei cortometraggi in cui raccontare la loro visione del fenomeno delle tossicodipendenze. Lo scorso 18 ottobre, nella sala riunioni dell’Ufficio Scolastico del Molise a Campobasso, si è riunita l’apposita Commissione del Concorso che ha valutato i 17 cortometraggi partecipanti, dai quali sono stati selezionati i video finalisti che saranno, poi, proiettati durante la cerimonia di premiazione.

Il 27 ottobre la Commissione (di cui fanno parte Ordine degli Avvocati della provincia di Campobasso, Procura della Repubblica, USR Molise, Comando Provinciale dei Carabinieri, Questura, Guardia di Finanza, Magistratura, Asrem (Sert), Ordine dei Giornalisti)deciderà a quali di questi cortometraggi saranno assegnati i tre premi economici messi in palio dagli organizzatori. All’evento del 27 ottobre parteciperanno circa 200 alunni.

La manifestazione sarà allietata da alcuni brani musicali eseguiti dagli studenti del Liceo Musicale “Galanti” di Campobasso.

Per i giornalisti che volessero assistere all’evento, è richiesta la prenotazione del posto in sala entro le ore 12 del prossimo 21 ottobre inviando una mail alla casella di posta: stampa.istruzionemolise@gmail.com.