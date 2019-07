Molinari firma la petizione del comitato “Voglio nascere a Termoli”

REDAZIONE TERMOLI

Non poteva mancare la firma del primario facente funzioni di Ostetricia e Ginecologia di Termoli, Dino Molinari alla petizione del comitato “Voglio nascere a Termoli”. Molinari si è fermato al banchetto allestito lungo Corso nazionale per appoggiare l’iniziativa che sta riscuotendo un grandissimo successo. Sono davvero tante le firme raccolte contro la chiusura del punto nascita, segno di una popolazione basso molisana che vuole far valere i propri diritti alla salute.A firmare, tra gli altri, sono stati anche Gaetana Muserra, ginecologa presso il consultorio familiare di Termoli e Emma Greco dell’assessorato alle Politiche Sociali del comune di Termoli.