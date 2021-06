Molichrom: all’ex Gil il festival della fotografia nomade

Sarà presentata alla stampa giovedì 24 giugno alle ore 10,00 negli spazi del Palazzo Gil a Campobasso, la prima edizione di “Molichrom: Festival della Fotografia Nomade” promosso dall’Aps Tèkne, nell’ambito del programma “Turismo è Cultura”- Patto per lo Sviluppo della Regione Molise. All’appuntamento saranno presenti il direttore artistico Eolo Perfido, l’assessore regionale al turismo e cultura Vincenzo Cotugno, i sindaci dei comuni partner, Giuseppe Tullo (Montagano) e Antonio Di Pasquo (Pietrabbondante), oltre che gli artisti invitati per questa prima edizione, il fotografo e regista canadese Joey Lawrence e il fotografo di origini molisane Giuseppe Nucci. Seguirà, in anteprima nazionale e in esclusiva per gli organi di stampa invitati, la visita alla mostra fotografica “Nomads” di Joey Lawrence che, da venerdì 25 giugno fino al 31 luglio, sarà aperta al pubblico nella sala esposizioni del Palazzo Gil a Campobasso.