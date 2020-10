Molesta più volte la ex e arriva a percuoterla, nei guai uomo geloso

Spinto dalla gelosia aveva iniziato a molestare reiteratamente la sua ex compagna. Continui messaggi minatori ed ingiuriosi, le controllava i contatti e gli spostamenti e la costringeva a salire a bordo della sua auto percuotendola e sottraendole con violenza il telefono fino a quando la donna ha detto basta. E nella giornata di ieri il personale della Squadra Mobile di Campobasso ha proceduto all’esecuzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa nei confronti dell’uomo, già gravato da precedenti penali, emessa dal Gip su richiesta della Procura di Campobasso. “Il Gip – rendono noto la Procura in una nota stampa – ha condiviso la qualificazione giuridica dei fatti reato contestati: dagli atti persecutori, alle lesioni, alia violenza privata continuata, culminati in un episodio di rapina, riconoscendo la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, la cui condotta aveva ingenerato nella vittima un grave stato di paura ed ansia derivante dalle violenze fisiche e psicologiche subite. La vicenda in questione rappresenta una tipologia/delittuosa sempre più frequente negli ultimi anni ed il cui contrasto capillare – tra gli obiettivi di questa Procura – e doveroso e necessario anche al fine di prevenire più gravi reati”.