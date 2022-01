Molecolari e terze dosi domiciliari, il Molise arranca. Florenzano: “Stiamo risolvendo”

Gente a casa a 10 giorni dalla richiesta in codice rosso e senza tampone. Il dg: “Oggi la soluzione”. Intanto caos tamponi al Cardarelli

Solo nella giornata di ieri l’Asrem ha processato 2.154 tamponi molecolari. E nello stesso giorno sono state inoculate oltre 3mila dosi di vaccino. Nonostante lo sforzo degli operatori dell’Azienda Sanitaria Regionale, non si riesce a garantire a tutti lo stesso diritto. Principalmente a causa dell’alto numero di contagi e dell’esplosione di casi che si è verificato a partire dai giorni antecedenti il Natale. E così capita sempre più spesso che intere famiglie a cui il medico di base ha effettuato la richiesta in codice rosso dieci giorni fa, ancora non vengano sottoposti a tampone molecolare.

“Stiamo risolvendo con gli antigenici che andranno in piattaforma – ha replicato il dg Asrem Oreste Florenzano – così basterà il test rapido per certificare la guarigione.”

Pertanto non sarà più necessario il tampone molecolare dell’Asrem per stabilire la malattia o la guarigione, ma basterà anche l’antigenico effettuato in farmacia o presso i laboratori privati. E quest’aspetto sarà utile per smaltire le lunghe code.

Intanto questa mattina, mercoledì 5 gennaio, si sono registrati disagi al centro tamponi del Cardarelli: moduli di registrazione finiti, disguidi con le prenotazioni, tensioni tra cittadini e operatori. Insomma una situazione di caos al centro tamponi dell’ospedale di Tappino.

Altro problema con cui stanno facendo i conti i molisani in questo periodo, riguarda i ritardi per le terze dosi domiciliari. Sono numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione relative ad anziani allettati che ad oggi, dopo mesi dalla richiesta, ancora non hanno la possibilità di effettuare la terza dose.

“Avevamo due squadre dell’esercito – ha chiarito Florenzano – che effettuavano le vaccinazioni a domicilio, ma dal 25 dicembre ne è rimasta una sola. Abbiamo richiesto un’ulteriore squadra all’esercito e stiamo organizzando altri medici per poter ottemperare a questo lavoro.

Inoltre ho aperto una chat con i sindaci che mi segnalano la presenza di medici e infermieri, non personale Asrem, disponibili alle vaccinazioni domiciliari, in modo da organizzare squadre in loco.” redpol