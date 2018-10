Moleasy by Rete di Imprese Turistiche al TTGIncontri di Rimini

Il Molise, con le sue caratteristiche, i borghi, i castelli, la natura, l’enogastronomia, le produzioni artigiane, e soprattutto l’autenticità, si candida a divenire una eccellente destinazione per il turismo esperenziale internazionale.

R.I.T.I., la prima Rete di imprese turistiche molisane, che si è posta l’obiettivo di promuovere il turismo esperenziale nella nostra regione, partecipa al TTGINCONTRI di Rimini, la più importante fiera internazionale italiana dove si danno appuntamento i principali buyers mondiali alla ricerca di nuove destinazioni in Italia, La Fiera resterà aperta dal 10 al 12 Ottobre e prevede incontri BtoB tra Tour operators internazionali e operatori che promuovono eventi e pacchetti turistici con destinazione Italia. Nei giorni della Fiera R.I.T.I. ha in agenda numerosi incontri con buyers internazionali interessati nello specifico al Molise come nuova destinazione di turismo esperenziale alternativa alle più classiche mete turistiche nazionali. In tale evento R.I.T.I. presenterà anche il suo Logo commerciale “Moleasy by R.I.T.I”, definito tramite un apposito concorso a premi e studiato con il contributo di esperti internazionali di comunicazione turistica.

La Rete è stata costituita nello scorso mese di maggio da cinque strutture ricettive particolari e di pregio della regione:

Albergo Diffuso Residenza Sveva di Termoli, residenzasveva.com

Albergo Diffuso Piana dei Mulini di Colle d’Anchise, lapianadeimulini.it

Domus Hotel di Bagnoli del Trigno, domushotelbagnoli.it

Albergo Diffuso BorgoTufi di Castel del Giudice, borgotufi.it

Villaggio Rurale Le Sette Querce di Sesto Campano, villaggiorurale.com

L’Obiettivo di Moleasy by R.I.T.I. è quello di promuovere le strutture aderenti ed il Molise sui mercati internazionali per incrementare i flussi turistici incoming. C’è una nuova frontiera del turismo dove la parola «esperienza» sta rivoluzionando l’idea di viaggio. Un modello che ha fatto nascere startup in tutto il mondo, Italia inclusa, creando una nuova fetta di mercato con l’approccio «esperienziale». Vivere un luogo con un residente trasforma il viaggio in un’esperienza fatta di incontri e conoscenze altrimenti lontane dai circuiti del turismo, e apre nuovi scenari nel travel business: più dei monumenti e dei paesaggi ad attrarre i viaggiatori che «hanno già visto tutto» adesso è lo Human Heritage, il patrimonio fatto di persone con le loro usanze e abitudini, quelle che possono aprire una porta «culturale» lontano dagli itinerari più frequentati e far scoprire un angolo di un centro storico o di un laboratorio artigianale al turista più curioso degli altri.