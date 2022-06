Mogol: “Oggi si preferiscono i follower al valore delle canzoni e la gente non canta più”

Il paroliere per eccellenza della musica italiana, Giulio Rapetti in arte Mogol, ha incontrato gli studenti dell’Università del Molise a Campobasso raccontando aneddoti ed esperienze che hanno contraddistinto i suoi successi

di Antonio Di Monaco

“Oggi non è che si cerchino le canzoni più belle perché basta che uno scriva sui social e lo metta sul sito. Se piace ai ragazzi, indipendentemente dalla musica, se poi il testo ha qualche attrattiva… Insomma, quello che fa importante è i follower, non il valore delle canzoni. Questo comporta il fatto che la gente non canta più le canzoni”. È lapidario il giudizio del maestro e paroliere per eccellenza della musica italiana, Giulio Repetti, in arte Mogol che ha incontrato, nell’Aula Magna di via De Sanctis a Campobasso, gli studenti dell’Università del Molise accolto dal Magnifico Rettore, Luca Brunese.

“Bisogna lavorare per sviluppare il talento dopo averlo individuato. Va coltivato perché di colpo può fare un salto spaventoso. Battisti – ha raccontato Mogol ai ragazzi – amava più la critica dei complimenti perché, diceva, con la critica posso migliorare. L’umiltà è la base del successo anche in questo campo. Occorre ambire a diventare nobili nell’animo e ogni giorno cerchiamo di migliorare. Chi non lo fa – ha aggiunto senza mezzi termini – è un cretino che va curato”.

Ma come nasce davvero il testo di una canzone? “Io non solo ascolto la musica, ma la faccio cantare e capisco cosa sta dicendo la musica. Ad esempio, pensate a ‘Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi… Come può uno scoglio arginare il mare… Le discese ardite e le risalite…’ – citando i versi di una celebre canzone – cerco solo di scrivere quello che dice la musica e solo dopo scelgo il cantante”.