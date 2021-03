Moglie e marito invalidi ai Nas: «Vogliamo il certificato per vaccinarci, ma lo sportello Asrem è chiuso»

La singolare storia arriva da Isernia, dove lui e lei, entrambi invalidi ed entrambi 75enni, sono impossibilitati a prenotarsi per il vaccino sul portale della Regione perchè manca un codice che attesti la loro inabilità. Da bravi cittadini sono andati all’Asrem, ma l’ufficio che rilascia le attestazioni, stando al loro esposto, risulta chiuso. In conclusione, niente attestato e niente vaccino per le categorie fragili. Scatta così l’esposto, diretto sia all’Asrem che ai Nas. Lo firma il marito che scrive: «Lo scrivente, soggetto fragile invalido 100% grave, affetto da cancro in fase biologica attiva, ischemico, iperteso, e sua moglie, soggetto fragile invalida 100% grave, con accompagnamento, affetta da Morbo di Alzheimer, Morbo di Basedhof, bronchite cronica, obesa, ipertesa; si trovano nella impossibilità di effettuare la prenotazione sulla piattaforma per la vaccinazione anti Covid in quanto sprovvisti di “attestato di esenzione valido” (richiesto obbligatoriamente dal sistema informatico), che non risulta possibile ottenere perchè l’ufficio rilasciante da giorni è chiuso al pubblico (Sede Isernia – Largo Cappuccini). Si chiede di accertare se quanto sopra non configuri una palese omissione di atti d’ufficio con interruzione di pubblico servizio».