Moduli per le terapie intensive, iniziati i lavori al Cardarelli

Sono iniziati questa mattina, lunedì 8 febbraio, i lavori per l’istallazione dei moduli fuori dal Cardarelli di Campobasso e a breve partiranno anche a Termoli e Isernia. I moduli potranno essere utilizzati sia per l’implementazione delle terapie intensive, sia per aumentare le aree grigie. I moduli – ha specificato l’Asrem – sono dotati di: alta tecnologia per la gestione dei pazienti, impianti specifici, anche a pressione negativa, quindi quelli per le malattie infettive, presenza di gas medicali per i pazienti con problemi respiratori. Saranno operativi – ha puntualizzato ancora l’Asrem – nel più breve tempo possibile.

FOTO Indietro 1 di 5 Avanti