Moduli di terapia intensiva, proseguono i lavori al Cardarelli: saranno operativi il 5 marzo

Proseguono i lavori fuori al Cardarelli di Campobasso per l’installazione dei moduli che serviranno per ampliare i posti di terapia intensiva e l’area grigia del pronto soccorso. Negli ultimi due giorni c’è stato un rallentamento a causa del terreno ghiacciato per l’ondata di maltempo, ma oggi, mercoledì 17 febbraio, sono ripresi.

I moduli sono arrivati e si trovano, come si evince da foto e video, nel piazzale antistante l’ospedale, e sono pronti per essere montati quando termineranno i lavori. Il tutto dovrebbe essere pronto entro il 5 marzo. E’ fondamentale avere a disposizione altri posti di terapia intensiva visto che, proprio oggi, è stato necessario attivare la Cross e trasportare fuori regione un paziente che aveva bisogno della Rianimazione dal momento che i posti letto al Cardarelli sono saturi.