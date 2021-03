Moduli di terapia intensiva del Cardarelli quasi pronte, sopralluogo di Toma e Florenzano (LE FOTO)

Proseguono i lavori tesi all’allestimento di moduli prefabbricati per la terapia intensiva, con annesse dotazioni impiantistiche e attrezzature: 10 posti letto al Cardarelli di Campobasso, altrettanti al San Timoteo di Termoli, 6 al presidio ospedaliero di Isernia. Com’è noto, i lavori sono stati commissionati dal commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento dell’emergenza Covid-19 e sono stati richiesti dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, il quale, questa mattina, accompagnato dal dg Asrem, Oreste Florenzano, si è recato al Cardarelli per effettuare un sopralluogo sul cantiere allo scopo di rendersi conto dello stato di avanzamento dei lavori. La ditta appaltatrice ha assicurato che, salvo imprevisti, le strutture modulari del Cardarelli dovrebbero essere completate entro la metà della prossima settimana.

