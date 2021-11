‘Modello Austria’, Toma: “Favorevole a restrizioni per i no vax”

Il presidente della regione Molise, Donato Toma, si è detto favorevole al ‘modello Austria’ che impone restrizioni sociali per i no vax

La curva dei contagi da Covid continua a salire e in questi giorni sono al vaglio delle ipotetiche nuove misure per contenere la pandemia.

Il dibattito si è scatenato dopo le dichiarazioni dei 5 presidenti di regione, Fedriga del Friuli-Venezia Giulia, Toti della Liguria, Cirio del Piemonte, Occhiuto della Lombardia e Giani della Toscana che hanno sentenziato di essere il linea con quanto già applicato in Austria: un eventuale lockdown solo per i non vaccinati.

Il presidente della regione Molise, Donato Toma favorevole al ‘modello Austria’

Interpellato dall’Ansa anche il presidente della regione Molise, Donato Toma, si è detto favorevole al ‘modello Austria’ che impone restrizioni sociali per i no vax.

Domani le Regioni si riuniranno per un confronto su questa tematica. Alcune fonti di Palazzo Chigi avrebbero però confermato che “non è allo studio nessuna stretta sul modello austriaco”, sottolineando che i dati del contagio in Italia non sono paragonabili a quelli dell’Austria e che la situazione nelle terapie intensive ad oggi è sotto controllo.