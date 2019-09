Modaimpresa, tra crescita record e fashion week

Il futuro del Molise passa di nuovo dal tessile

In una conferenza stampa illustrati i dati e i progetti futuri dell’azienda isernina

Il futuro di una regione passa anche attraverso una passerella della Fashion week di Milano. Non solo in senso figurato, ma concretamente, grazie a Modaimpresa, l’azienda tessile made in Molise guidata da Romolo D’Orazio, giovane manager che è riuscito in un autentico miracolo: riportare al top il settore tessile della provincia di Isernia e, dopo ben undici anni, far sfilare dei capi alla Milano Fashion Show, dinanzi agli occhi dei buyers provenienti da tutto il mondo. L’ultima volta di un’azienda molisana era nel 2008, quando l’Ittierre era un punto di riferimento per l’intero settore moda italiano e non. Il parallelo con quei tempi d’oro non è pretenzioso. Oggi, infatti, Modaimpresa disegna e produce linee prestigiose per marchi di caratura internazionale. M Isola Marras, Annarita N, The Editor, solo alcuni dei brand prodotti.

Il nucleo iniziale, formato da ex lavoratori Ittierre (compreso lo stesso D’Orazio), è stato affiancato da importanti operatori economici, come i soci cinesi, o il molisano Fabio Scacciavillani, di Frosolone, gestore del Fondo Sovrano di un emirato arabo. Una crescita costante quella di Modaimpresa, illustrata nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Isernia, presso l’hotel Europa. I numeri parlano di bilanci a sei zero: dai 250mila euro del 2016 ai 2,5 milioni del 2019, con una proiezione tra i cinque ai sei milioni per il 2020.

Ma oltre ai dati analitici, di fondamentale importanza per un’azienda, dietro Modaimpresa c’è molto di più. Ci sono delle persone, delle vicende personali che meritano di essere raccontate. C’è la storia di un gruppo di ex lavoratori Ittierre che a seguito del fallimento dell’azienda, si sono rimboccati le maniche e, investendo soldi propri, hanno puntato sulle loro competenze, sulla loro professionalità, riconosciuta in tutto il mondo. Un coraggio premiato dai risultati che stanno ottenendo.

«Vogliamo raccontare i nostri primi quattro di storia e soprattutto siamo pronti a illustrare i piani futuri di un’azienda che in ogni bilancio raddoppia il fatturo – ha spiegato ai giornalisti Romolo D’Orazio –. Abbiamo fatto sì che un sogno diventasse realtà ma ora c’è da affrontare e programmare in modo serio i prossimi anni. Settimana scorsa un’azienda molisana è tornata nella fashion week milanese, un motivo d’orgoglio. Gli addetti ai lavori hanno apprezzato le nostre collezioni e siamo tornati a essere presenti sui palcoscenici che contano. Riguardo ai marchi, oltre a quelli che avevamo in licenza ne abbiamo aggiunto uno di proprietà: Annarita N. È questo il vero colpo di Modaimpresa».

Fabio Scacciavillani, invece, ha paragonato Modaimpresa a una sorta di «antidoto contro la rassegnazione e una speranza di riscatto per questa regione». Scacciavillani non ha dubbi: «Vogliamo essere l’esempio che in Molise è possibile investire e avere successo».