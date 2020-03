Modaimpresa, mascherine pet tutti: “Non servono le raccomandazioni”

“Le mascherine ci sono per tutti”, è Romolo D’Orazio, amministratore di Modaimpresa di Isernia che, in un suo comunicato, chiarisce che

Modaimpresa ha ormai avviato la produzione massiva di mascherine e tra pochi giorni sarà in grado di garantire la fornitura a tutta la comunità regionale e ai clienti italiani che ne faranno richiesta.

“A nessuno mancherà il nostro aiuto – afferma D’Orazio – Da quando la produzione è stata avviata, tuttavia, Modaimpresa ha ricevuto e continua a ricevere sollecitazioni per consegne “preferenziali”. Lo capiamo. Il momento è difficile per tutti. Ma queste sollecitazioni, oltre a non essere accettabili, comportano perdite di tempo per la nostra struttura amministrativa, già sotto pressione.

Per questo abbiamo deciso di rendere noto che:

1) l’azienda garantirà sempre un prezzo equo e bloccato.

Quale che sia la domanda di mercato. Presto sarà inoltre lanciata una linea di mascherine non riutilizzabili a prezzo ulteriormente ridotto.

Considerato questo, alle richieste di “trattamenti di favore” o di “consegne prioritarie”, anche accompagnate da prezzi in acquisto maggiorati, non sarà dato alcun seguito.

L’azienda garantirà sempre assoluta parità di trattamento a tutti i richiedenti, dando “precedenza” ai soli operatori sanitari, dell’ordine pubblico e ai richiedenti immunodepressi.

Tutti gli altri utenti saranno trattati seguendo l’ordine cronologico delle commesse.

2) la capacità produttiva di Modaimpresa è in ogni caso in grado, grazie al fondamentale lavoro delle nostre sarte, di assicurare a tutti forniture tempestive ed adeguate alle esigenze quotidiane”.