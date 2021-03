Moda, un anno dopo aziende in ginocchio. “Perso 50% del fatturato”

L’intervista a Donato Petrucci, titolare di un mega store a Portocannone

I commercianti, tutti, sono allo stremo. Quelli del settore moda rischiano di essere i più penalizzati in assoluto in Molise dove insiste la zona rossa per via dell’elevato numero di contagi. Le vendite nel settore abbigliamento-calzature-accessori di quest’inizio d’anno ha registrato un calo del 41,1% a gennaio e del 23,3% a febbraio, senza lasciare spazi a segnali di recupero rispetto alle già enormi perdite del 2020. Calo che, tenendo conto anche dello scorso anno, può arrivare anche a sfiorare perdite dell’80 per cento. I titolari assistono impotenti al disastro mentre vedono i magazzini restare pieni di merce e mentre devono pagare i fornitori. Un colpo di grazia quello che viene offerto al settore già messo con le spalle al muro negli scorsi mesi. “Se non moriremo di Covid moriremo di fame. Fateci lavorare”. È questo l’appello di Donato Petrucci, commerciante molisano, titolare di un mega store a Portocannone. Qui le criticità del sistema sono ancora più evidenti in quanto si tratta di un negozio che riusciva ad attrarre clienti provenienti dall’Abruzzo e della Puglia. C’è necessità di un sostegno immediato, congruo e proporzionato alle effettive perdite che nel caso specifico, come ci ha spiegato il titolare di Simona Fashion, arrivano a toccare il 50 per cento. I prodotti della moda, infatti, seguono le tendenze delle stagioni stilistiche e quindi sono soggetti a rapidissima svalutazione. Abbiamo raccolto le parole di Donato in una intervista.