Moda, il Molise trionfa con ‘Kore’ alla Arcadia Exhibition in Calabria

Annina Moffa da Jelsi all’Isola di Capo Rizzuto per conquistare il podio della kermesse

È il bagaglio carico di emozioni e di contaminazione che si porta dietro la giovane fashion designer Annina Moffa che ha partecipato all’evento esclusivo di moda pensato e realizzato dai giovani di Arcadia e curato dal fashion designer Salvatore Migale.

A fare da contorno a una serata eccezionale, una location storica e suggestiva, Le Castella, all’altezza della situazione.

Dieci i Fashion Designer provenienti da ogni parte d’Italia, ma anche dallo stesso territorio calabrese, scelti con accuratezza da una specifica giuria in seguito ad un bando nazionale pubblicato nel mese di aprile, che hanno realizzato gli abiti protagonisti della sfilata targata Arcadia.

Tema del concorso è stato sacro e profano, dove ogni fashion designer partecipante ha dato una libera interpretazione dello stesso.

La serata conclusiva si è tenuta domenica 20 agosto 2023 all’interno del Piazzale del Castello Aragonese.

Manifestazione che è stata condotta da Simona Barletta e dall’influencer Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne.

Durante la serata anche una breve esibizione teatrale dell’associazione Kryta, le performance di Simona Barletta con i suoi inediti, che hanno anticipato la sfilata finale.

Raggiunge il podio in questa magnifica vetrina Kore, per l’esattezza il 3° posto, un brand molisano, inno all’autoctono, all’autenticità del luogo natio della fashion designer con un focus sul folklore, sulle tradizioni culturali, un incastro ben studiato tra arte e moda che vede come protagonista il Molise.

Con particolare stupore Annina Moffa si è espressa: “Durante il viaggio per scendere in Calabria, cercavo di creare nella testa una proiezione dell’evento. Pensavo ad Arcadia, agli altri fashion designer. Mi sono data una risposta: Arcadia prima di essere una giovane associazione, che con coraggio ha scelto di investire nel proprio territorio, è in primis amore per il proprio territorio natio, è credenza in ciò che si fa, è passione.

Ho provato una sintonia viscerale nei confronti dell’Associazione. Provenendo da una regione sconosciuta a molti, il Molise , ho cercato di rimarcare nelle mie ispirazioni il concetto di non esistenza della stessa regione, con la voluta intenzione di dimostrare il contrario, ho cercato di portare con me un pezzetto del mio luogo inesplorato, etereo e cristallizzato nel tempo.

Ho deciso di partecipare, spinta dalla curiosità di conoscere un’altra terra e con la volontà di contaminazione. La progettazione di un designer si avvale di ciò: attingere da più agenti esterni per accrescere e creare ciò che per lo stesso diventa unico.

La comunicazione diventa essenza e lo strumento che si utilizza è l’abito. Mi sono chiesta come l’abito avesse colpito i giurati.

Sono arrivata alla conclusione che l’autenticità dell’abito rendeva percepibili le origini autoctone e folkloriche, di ricerche approfondite, di archetipi sopravvissuti per secoli e di un anomalo concetto di legame tra sacro e profano: l’etereo e la leggerezza divina di Demetra e Kore, dee dell’agricoltura, legate al dualismo cristiano di Sant’Anna e Maria.

Nell’essenzialità delle linee, il concettualismo legato all’ abito, credo che abbia dato la possibilità di raggiungere il terzo posto.

Sono ancora disincantata, inconsapevole di aver raggiunto un traguardo, mi sono emozionata già nell’essere presente li: nell’ aver conosciuto persone squisite, dove negli sguardi di ognuno ho letto solo una parola: Amore.

Dovremmo fermarci più spesso, dovremmo ritagliare del tempo per mettere in stanby la routine frenetica di tutti i giorni, prenderci del tempo e dare modo ai sentimenti e alle emozioni di prendere il sopravvento.

Albert Einstein diceva: “La creatività è contagiosa. Trasmettila”. Chi sceglie ogni declinazione di arte come stile di vita, sceglie di trasmettere con arduo compito e difficoltà quello che ognuno nel profondo porta dentro di sé. Esprimersi è un concetto delicato e chi si accinge all’arte è consapevole che le interpretazioni possono essere infinite e spesso anche non comprensibili”.