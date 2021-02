Mobilità sostenibile, strade chiuse nei pressi delle scuole. Parte dalla Colozza la sperimentazione del Pums

“Le difficoltà dovute all’emergenza sanitaria hanno impedito l’avvio anticipato della sperimentazione Pums, il Piano Urbano Mobilità Sostenibile, che riguarderà in prima battuta le cosiddette strade scolastiche”. L’amministrazione – come confermato dall’assessore Cretella in commissione, si accinge ad una mini-rivoluzione, se vogliamo esplorativa, che andrà inevitabilmente a modificare le abitudini dei campobassani. Meno mezzi, l’uomo al centro del progetto. E si partirà dalla scuola Colozza: saranno chiuse alcune arterie nei pressi dell’edificio interessato, con l’obiettivo di proporre questo cambiamento in pianta stabile da settembre, laddove dovessero giungere dati confortanti.

Decisivo è stato il sopralluogo effettuato durante lo scorso mese di novembre, che aveva evidenziato la piena convergenza sull’inserimento della Colozza come prima scuola interessata. Non saranno necessari cambiamenti particolari, mentre resta da verificare la fattibilità del progetto su altre scuole, che evidenziano difficoltà maggiori sui sensi di circolazione. “Sulla Colozza – ha spiegato l’ing. Clara Draghini, della società Sintagma – non sono emerse difficoltà, pensiamo di poter procedere con la sperimentazione garantendo ugualmente una adeguata organizzazione dei flussi veicolari”.

“Per per arterie interessate non si tratta – specifica – di chiusure permanenti. Riguarderanno solo orari specifici, ovvero l’inizio delle lezioni e l’uscita dei ragazzi dalla scuola”.