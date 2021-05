Mobilità sostenibile applicata al turismo: è l’iniziativa del Comune di Bonefro che ha allestito in paese una stazione di ricarica e di noleggio di mezzi di micro mobilità elettrica grazie ad un finanziamento ministeriale. L’annuncio è stato dato attraverso Facebook dal sindaco Nicola Giovanni Montagano e rappresenta sicuramente un passo in avanti verso l’estate e un turismo che diventi a prova di piccoli paesi. I mezzi che potranno essere noleggiati consistono in cinque bici elettriche e cinque mezzi autolivellanti conosciuti con il nome di segway che consentiranno alle persone che arrivano in paese di potersi spostare all’interno del paese stesso senza l’utilizzo della macchina. Il Comune ha infatti vinto nel 2020 un bando ministeriale che prevedeva un finanziamento di circa 40mila euro con cui è stata realizzata una stazione di ricarica e noleggio dei mezzi a due ruote ecosostenibili perché elettrici. A breve sarà anche pubblicato il bando per individuare il gestore, ha affermato sempre il primo cittadino su Facebook.

Mobilità sostenibile, a Bonefro stazione di ricarica e noleggio bici elettriche Indietro 1 di 4 Avanti