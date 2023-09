Mobilità sanitaria, Molise in attivo grazie all’ex Gemelli e Neuromed

Mobilità sanitaria. Il trend non cambia: è sempre esodo da Sud a Nord. Lombardia, Emilia Romagna e Veneto restano le mete preferite, ma c’è un’eccezione ed è quella del Molise che sta nella parte alta della classifica, dove si trovano le sette regioni che guadagnano più di quello che spendono con la mobilità. I dati sono quelli riportati dal Quotidiano Sanità che affronta il tema della mobilità dei malati tra le regioni. Il caso del Molise, eccezione nel Sud, è un caso che si ripete puntualmente ogni anno. Anche nel 2022, grazie a Gemelli e Neuromed, il saldo attivo è di trenta milioni. In altri termini entreranno cento milioni nelle casse del Molise, grazie ai pazienti di fuori regione, che vengono a curarsi da noi, e ne usciranno settanta per i molisani che vanno a curarsi fuori. Il fenomeno della migrazione per farsi curare fuori regioni che ogni anno coinvolge quasi un milione d’italiani è arcinoto e pare ormai endemico. In generale sono solo sette le Regioni ad essere in attivo mentre le altre 14 hanno saldi negativi. Campania, Calabria e Sicilia le regioni che spendono di più per i pazienti che scappano a curarsi fuori.

Il trend, infatti, non cambia: è sempre un esodo da Sud verso Nord. Anzi a voler essere precisi principalmente gli italiani si spostano in Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Molise che rappresentano le principali regioni che hanno un saldo attivo. In generale sono solo sette le Regioni ad essere in attivo mentre le altre 14 hanno saldi negativi.

In testa c’è sempre la Lombardia con un attivo di 550 milioni, seguita dall’Emilia Romagna con 407. Sul terzo gradino del podio il Veneto con 176 milioni. A seguire la Toscana con 63 e il Molise con 30.

Tutte le altre 14 regioni sono in passivo. La Campania è in cima alla lista, seguita da Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio e Abruzzo.